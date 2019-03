Fonte: Tuttoc.com

Rodolfo Vanoli, allenatore del Bisceglie, ha commentato a Sportitalia il momento del Girone C e quello dei pugliesi: "Mi ha lasciato un po' perplesso il risultato della Casertana con la Paganese (2-2 NdR), con tutto il rispetto per quest'ultimi. I falchetti stanno mettendo a rischio il proprio posto nei play off. In alto poi ci sono squadre ben strutturate, ben organizzate e ben allenate: credo che ci sarà battaglia fino alla fine per la vittoria. Per quanto riguarda la zona retrocessione, noi stiamo facendo qualcosa di importante, a gennaio la società ha investito su giocatori e giovani importanti, questo mi ha permesso di fare qualcosa di positivo. Ma sappiamo che anche per noi ci sarà da lottare fino alla fine".