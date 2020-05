Brocchi: "La Serie C campionato difficile, va tutelata. Speriamo che vengano premiati gli sforzi"

Intervenuto in una diretta Instagram con il "solito" Christian Vieri, Cristian Brocchi ha parlato della possibile ripartenza del calcio italiano e della situazione in Serie C: "Non si sa cosa succederà. Il 20 c'è il Consiglio Federale, non è semplice mettere insieme tante teste. La volontà di tutti è quella di tornare in campo, aspettiamo notizie positive nella speranza che tutti possano avere quello che meritano e che gli sforzi siano premiati. La Serie C è un campionato difficile: ci ho giocato da ragazzo, dopo la trafila nelle giovanili del Milan, per tre anni. Non mi ero reso conto di quanto fosse difficile, da allenatore l'ho capito. Non è scontato vincere, nemmeno con la squadra più forte. I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo anche giocato bene tante volte e abbiamo conquistato un vantaggio importante. È un campionato bello e va tutelato, è un patrimonio del calcio italiano perché tanti futuri campioni cominciano lì la loro scalata".