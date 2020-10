Caos Livorno, CdA in corso: gli acquirenti non hanno fornito le garanzie chieste da Navarra

vedi letture

Aggiornamenti da casa Livorno. È in corso di svolgimento il CdA che dovrebbe portare all’avvicendamento al vertice della società, con l’uscita del presidente Navarra. Al momento però, secondo quanto raccolto da TuttoC, gli acquirenti non avrebbero fornito le garanzie richieste dall’attuale numero uno, nello specifico la fideiussione già attesa per ieri: in mancanza, Navarra non cederà le sue quote.