Caracciolo fa 200: "Non avrei pensato di tagliare questo traguardo in C"

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Il centravanti della Feralpisalò Andrea Caracciolo nell’ultimo turno di campionato grazie a una doppietta contro il Teramo ha tagliato il traguardo delle 200 reti in campionato fra i professionisti. Intervistato da TuttoC.com l’ex Brescia ha commentato così il risultato raggiunto: “Onestamente prima di questa estate no, non mi aspettavo che le 200 reti arrivassero in Serie C, ma la chiamata della Feralpisalò è stata l'iniezione di fiducia giusta. Mi mancavano sette reti per toccare il traguardo raggiunto, ero certo di poterci arrivare. Fisicamente stavo bene, ma mentalmente non è stato facile, dovevo superare anche il trauma estivo. Qui però ho trovato un ambiente e una società che mi hanno saputo aspettare, e il tutto è poi venuto da sé: li ringrazio molto. - continua l’Airone -Nel girone di andata siamo partiti alla grande, ma poi ci siamo ritrovati da essere a -1 dalla vetta a -10 dalla stessa. A dimostrazione che dobbiamo pensare, e soprattutto solo a noi stessi, con umiltà. Le somme poi si tirano intorno ad aprile anche perché il campionato è apertissimo. Capita che le squadre, nell'arco di una stagione, abbiano un momento di calo, noi lo abbiamo già avuto. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto nelle ultime gare ed essere quindi bravi a sfruttare anche eventuali cali altrui, anche se, come detto, la priorità è guardare a noi stessi”.