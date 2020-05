Carpi, Bonacini: "Così il sistema non si regge in piedi. Serve il coraggio di riformare"

Intervistato da Ottochannel.tv il presidente del Carpi Stefano Bonacini è tornato nuovamente sulle decisioni dell'Assemblea di Lega Pro e della crisi che l'emergenza Coronavirus causerà a molti club di Serie C: “Le 60 società sapevano che se si fosse votato per il merito sportivo sarebbe stato il Carpi a essere premiato. Era tutto molto chiaro e se qualcuno avesse avuto qualcosa da ridire avrebbe potuto farlo. Quintavalli (presidente Reggiana NdR) è un ragazzo straordinario e siamo in orrimi rapporti. Mi dispiace che ci sia una percentuale così bassa tra di noi ed è chiaro che ognuno di noi farà valere le proprie ragioni, siamo in democrazia ed è giusto che loro facciano ricorso. - continua Bonacini – Dobbiamo riformulare il calcio perché in una situazione economica come quella in cui versa il nostro paese i numeri delle varie categorie non si reggono più. C'è troppa disparità fra le varie serie e finché persisterà troveremo società che falliranno. Non è facile ridurre le squadre, ci vuole coraggio, ma Gravina ha un grosso assist da sfruttare e questo è il momento della riforma. Come la facciamo? Discutiamone, ma non è più possibile andare avanti così".