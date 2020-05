Carpi, Bonacini: "Se la Serie C non conta nulla ce lo dicano. E non ci facciano perder tempo"

Dal Consiglio Federale odierno è arrivata una doccia fredda per il Carpi che era uscito vincitore dall'Assemblea di Lega Pro come quarta promossa in Serie B per merito sportivo. Ai microfoni di Tuttoc.com il presidente Stefano Bonacini parla della situazione lamentandosi del fatto che mesi di assemblee e discussioni sono state cancellate con un colpo di spugna: “Abbiamo perso 15 giorni tra interviste, votazioni, discussioni. Ed è rimasto tutto come prima. Io non so neanche cosa facciamo a farle le assemblee. Io penso che non parteciperò più perché è inutile se poi non si tengono in considerazioni le posizioni espresse da 60 residenti. È inutile farle ed esprime delle votazioni. - continua Bonacini – A questo punto dichiarino che la Serie C non conta nulla, che deve aspettare le decisioni dall'alto così uno si adegua. Non giudico neanche il risultato finale, ma se non contiamo nulla è giusto che ce lo dicano senza farci perdere tempo visto che quanto deciso in 20 giorni è stato cancellato con un colpo di mano”.