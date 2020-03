Carpi, Bonacini: "Se non riusciremo a concludere il campionato, si guardi la media punti"

vedi letture

Stefano Bonacini, patron del Carpi, ha commentato il momento del calcio italian e ha parlato delle varie possibilità per concludere il campionato dalle colonne de La Gazzetta di Modena: “Se il Coronavirus ce lo consentirà, il campionato andrà concluso. Se così non fosse, credo sia giusto si guardi la media punti. Se dovesse finire così saremmo in B (i biancorossi hanno infatti una media di 2.038 punti rispetto alla Reggio Audace che si ferma a quota 2.037, ndr), ma mi auguro di poter giocare le partite che restano. Certo, la Serie C poteva fermarsi prima, in sintonia con A e B. Sarà una ecatombe, molte squadre probabilmente non riusciranno ad iscriversi l’anno prossimo”.