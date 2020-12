Carpi, Mussi: "Gli arbitri sono persone come noi, ma cinque episodi contro iniziano a pesare"

vedi letture

Andrea Mussi, responsabile dell'area tecnica del Carpi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli ultimi episodi arbitrali che hanno visto protagonisti gli emiliani: "Se analizziamo gli episodi, ci manca qualche punto. Non voglio alimentare polemiche, gli arbitri son persone come noi, però cinque episodi a sfavore iniziano a pesare. Speriamo che questi episodi nel computo finale si bilancino. Se andiamo ad analizzare tutto il torneo, il Carpi ha una buona posizione di classifica. Ci mancano due o tre punti ma dobbiamo continuare così, giocarci tutte le gare alla pari. È un campionato livellato, dobbiamo puntare a fare il massimo adesso per essere più tranquilli nel girone di ritorno. La Virtus Verona è una squadra difficile da affrontare, dal Carpi mi aspetto il giusto piglio, l'obiettivo da qui a fine dicembre è smuovere quanto più possibile la classifica".