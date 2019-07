Carpi, si complica cessione a Nicastro-Felleca. Occhi sulla Lucchese

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

In un'intervista rilasciata a gazzettalucchese.it, Ninni Corda, ex direttore del Como e uomo di fiducia del duo Massimo Nicastro e Roberto Felleca, parla della trattativa che i due imprenditori avevano imbastito per rilevare il Carpi e che ora rischia di tramontare:

"E' una ipotesi che si è complicata dopo l'esclusione del Palermo dalla Serie B. La proprietà degli emiliani chiede 1,8 milioni di euro in più ovvero il paracadute garantito dalla Lega di B e li chiede in pochi giorni: è complicato".

Con gli interessi che potrebbero quindi spostarsi sulla Lucchese: "E' una piazza importante e già lo scorso anno, in autunno, ci eravamo incontrati con Moriconi. Gli avevamo chiesto tre mesi di tempo per cedere il Como e fare il passaggio, non è stato disponibile [...]. Ora con Nicastro e Felleca sono pronti altri due imprenditori, uno dei quali sempre del settore delle case di riposo: la compagine societari sarebbe più forte che a Como ma non vogliamo fare il passo più lungo della gamba. Domani ci incontreremo con il sindaco, vogliamo confrontarci e avere garanzie sugli impianti, vorremmo lavorare con la gente di Lucca".