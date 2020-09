Carpi, Signorelli: “Finché non arriverà l'offerta giusta non partirà nessuno"

Il neo direttore dell’area tecnica del Carpi Elio Signorelli ha fatto il punto sul mercato spiegando che senza offerte adeguate i big non partiranno: “Da alcuni giorni sto parlando con il direttore Morrone e mister Pochesci per fare il bene del Carpi che ha l’obiettivo di mantenere la categoria. Qui c’è il vantaggio di poter lavorare con serenità e vogliamo giocatori che abbiano voglia di vestire questa maglia. - continua Signorelli come riporta Parlandodisport.it - Chi si tira fuori non vuole stare nel nostro progetto, ma per essere ceduto deve fare anche il bene del Carpi. Per alcuni sono già arrivate offerte, ma finché non arriverà quella giusta nessuno partirà”.