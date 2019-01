© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal quotidiano Il Tirreno, il direttore generale della Carrarese, Gianluca Berti, non si sbottona su quelle che potrebbero essere le mosse dei marmiferi nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato ma assicura che arriverà almeno un nuovo acquisto: "Siamo vigili. Adesso stiamo lavorando per le due uscite di Mobilio e Pugliese, poi vedremo dove intervenire. In seguito almeno un'entrata ci sarà sicuramente, ma non chiedetemi in che ruolo, tanto non lo dico".