Carrarese, Infantino: "Che orgoglio segnare una tripletta alla Juventus"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Intervistato da Tuttoc.com l’attaccante della Carrarese Saveriano Infantino ha parlato della sua tripletta contro la Juventus U23 e della voglia di portare la squadra toscana in Serie B: “Tripletta?Ci ero riuscito lo scorso anno con la maglia del Teramo, prima era accaduto a Barletta ma sono passati molti anni. Non nascondo che c'è molta soddisfazione, noi attaccanti viviamo per i gol. La rete più difficile è stata sicuramente la terza, ero pressato da due difensori avversari, sono riuscito ad anticiparli arrivando per primo sulla palla. Segnare poi contro i bianconeri ha un sapore particolare, una di quelle cose da raccontare. Poi io sono juventino e per me ha rappresentato un motivo d’orgoglio segnare una tripletta proprio alla mia squadra del cuore. - continua Infantino parlando dei gironi - Secondo me il girone più competitivo è il B, ricco di formazioni di alto livello. Il C vede quattro o cinque squadre di alto livello, ma alle loro spalle ci sono molte formazioni che fanno molta fatica. Il Girone A per molti è inferiore, è un affermazione che non mi trova d'accordo, dietro al Monza ci sono molte squadre attrezzate. A livello personale voglio portare più in alto possibile la Carrarese. Certo il primo posto sembra del Monza, che è superiore per potenziale economico ed organico. Inoltre il margine di vantaggio sulle altre è notevole, noi possiamo essere in grado di competere con le inseguitrici, io farò di tutto per regalarci insieme ai compagni questo sogno della serie B".