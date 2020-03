Casertana, D'Agostino: "Momento di grande emergenza. La cassa integrazione può aiutare"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino ha parlato della difficile situazione che deve affrontare la Serie C ai tempi dell'emergenza Coronavirus: “Il momento è di grande emergenza, imprevedibile e sicuramente la cassa integrazione può essere una soluzione. - continua D'Agostino – Diamo tanto allo Stato in tempi normali e ora ci deve aiutare perché il calciatore ormai è come un dipendente di un'azienda come le altre. Anzi costa pure di più di quelli che lavorano nella mia ditta”.