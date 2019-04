Casertana, Floro Flores: "Martoriato da infortuni, non rubo soldi"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Antonio Floro Flores, attaccante della Casertana. è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sua situazione fisica: "Per me è stata una stagione difficile, il problema sono stato io e i tanti infortuni che ho subito, non c'è cosa peggiore per un calciatore che stare così. Sai che potresti dare tanto, sai quello che si aspettano i compagni da te e quello che tu stesso ti aspetti. Non sono mai stato a disposizione per 2-3 partite di fila. Spero di dare tutto me stesso finché ne avrò. Spiegazione? A trovarla, pagherei oro a trovarla e a capire la soluzione. Penso il non aver fatto ritiro e il cambiamento di campo, non mi sono mai allenato sul sintetico. Mi dà fastidio che qualcuno pensi che io sia qui a fare la ricotta, infatti ho chiamato il presidente e gli ho detto che finché non metto il piede in mezzo al campo non voglio percepire lo stipendio. Perché credo che questo lavoro vada fatto con amore. Finirò quest'anno e prenderò una decisione sul mio futuro".