Casertana, giornalisti aggrediti in sala stampa. Il club: "episodio da condannare"

vedi letture

Nella giornata di ieri , durante la presentazione del nuovo direttore generale della Casertana Vincenzo Todaro, un uomo è entrato all'interno della sala stampa con un estintore, scaricato sui presenti e all'interno della zona dedicata alla stampa, lanciando poi sedie verso i cronisti. La Casertana, con con comunicato ufficiale, condanna l'episodio.

La Casertana FC condanna fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della società presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi.