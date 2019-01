© foto di Andrea Rosito

Il neo difensore della Casertana Manuel Pascali ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Sono molto contento. Lascio una piazza importante come Cosenza, ma ne abbraccio un’altra altrettanto affascinante, di cui tutti me ne hanno parlato benissimo. Non vedo l’ora di rimettermi in gioco. Nonostante la mia non più giovanissima età, ho ancora tantissima voglia di stupire e di fare quello che ho sempre dimostrato di saper fare sul campo e fuori. Sono al servizio di una piazza intera per fare il meglio possibile. Sono stato fortunato nella mia carriera, ho vinto tante sfide. E ora avevo bisogno di una nuova. Ho voglia di provare quelle sensazioni che hanno sempre alimentato la mia grande passione. Appena si è presentata questa opportunità c’ho pensato su un pochino, soltanto perché sono uno che si affeziona tanto alle piazze in cui gioca. Nella mia carriera non ho cambiato tante squadre. Ma in questo momento della mia carriera questa era la scelta migliore a livello professionale. Sono qui per dare duro e lavorare col sorriso".