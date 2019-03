© foto di Giuseppe Scialla

La Commissione di Vigilanza, riunitasi nella mattinata odierna in vista della gara Casertana-Viterbese, preso atto dei lavori posti in essere per rendere nuovamente agibile lo stadio ‘Pinto’, ha espresso parere positivo, evidenziando soltanto alcuni accorgimenti che in queste ore saranno posti in essere. L’ok definitivo da parte del Comune di Caserta è atteso per la giornata di domani. Soltanto in seguito alla nuova agibilità dello stadio ‘Pinto’, la Casertana FC potrà procedere con l’apertura della prevendita per la sfida in programma domenica 17 maggio alle ore 14.30

Con gli interventi posti in essere nei giorni scorsi, l’accesso per il Settore Distinti non sarà più da viale Medaglie d’Oro, ma da via Laviano. Qui è stata realizzata un’apposita area di prefiltraggio e sono stati predisposti nuovi divisori mobili che separeranno l’afflusso e il deflusso delle due tifoserie. Secondo le osservazioni poste in essere dalla Commissione, le barriere dovranno essere oscurate con l’installazione di un’apposita lamiera.