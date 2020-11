Catania, gruppo squadra negativo al Covid-19. E negativizzazione di mister Leonetti: la nota

vedi letture

Dopo le riscontrate positività di ieri, il Catania, in vista del confronto odierno con l'Avellino, si è sottoposto a nuovi tamponi molecolari: esito negativo per tutto il gruppo squadra, e negativizzazione del mister in seconda Giuseppe Leonetti.

Questa la nota del club:

"Il Calcio Catania rende noto che i test molecolari ai quali è stato sottoposto in data odierna il gruppo squadra, effettuati in Campania, hanno escluso positività al Covid-19: pertanto, i rossazzurri scenderanno regolarmente in campo alle 17.30 al “Partenio-Lombardi" per affrontare l’Avellino.

Gli ultimi due tamponi ai quali si è sottoposto l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti hanno evidenziato la negativizzazione al Covid-19".