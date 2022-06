ufficiale Viterbese, risolto consensualmente il contratto con mister Raffaele e il suo staff

In vista della prossima stagione, la Viterbese alleggerisce i tesseramenti in essere, interrompendo il contratto con mister Giuseppe Raffaele, libero quindi da ogni vincolo con il club.

Questa la nota ufficiale:

"US Viterbese comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto in essere con il tecnico Giuseppe Raffaele, l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti ed il preparatore atletico Giuseppe Colombino. La società ringrazia Raffaele ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale".