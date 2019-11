© foto di Andrea Rosito

Come riporta tuttoc.com, parlando del match di Coppa Italia contro la Sicula Leonzio, il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha fatto il punto sul momento non brillante dei suoi: "Sono arrabbiato solo per il terzo gol subito, volevo evitare di prendere un'altra imbarcata che non ci avrebbe fatto bene. Ci sono dei problemi, è evidente, altrimenti non ci sarebbe stato il cambio di allenatore. La squadra non è sciolta e non è libera di testa, il mio lavoro è sia su questa stagione che sulla prossima. Intanto pensiamo a salvare il salvabile quest'anno, magari facendo il massimo come fece il Cosenza. Se non ci riusciamo, vorrei usare questi sei mesi per seminare in vista del prossimo campionato".