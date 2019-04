© foto di Federico Gaetano

La sconfitta contro la Viterbese nel recupero della nona giornata ha probabilmente azzerato le possibilità del Catania di rientrare in corsa per il primo posto e la conseguente promozione diretta in Serie B. Il centrocampista, e oggi capitano, Francesco Lodi nel dopo gara ha commentato la battuta d’arresto alzando bandiera bianca: “Contro la Reggina abbiamo perso in un modo molto brutto e ci siamo fatti un esame di coscienza, ma oggi non posso rimproverare nulla ai miei compagni. La Viterbese ha segnato su un nostro errore, ma poi abbiamo reagito e siamo stati sfortunati in occasione del gol annullato a Brodic. All’arbitro ne ho dette di cotte e di crude; prima continuava a ribadire che fosse fuorigioco, poi però si è accorto dell’errore dicendomi che ha sbagliato. - continua Lodi come riporta Newscatania.com - Purtroppo nei momenti importanti toppiamo sempre, è successo anche l’anno scorso. Non vedo squadre che possano ammazzare il campionato, ma per vincere serve la costanza e non questi alti e bassi. Non siamo sulla strada giusta. Se avessimo vinto oggi avremmo avuto l’1% di possibilità di vincere il campionato, ora non lo so”.