© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, ha parlato in seguito alla vittoria in campionato contro la Sicula Leonzio: "Non so spiegarmi il primo tempo, anzi la gente è stata paziente. Noi avevamo preparato un’uscita col quinto sul terzino avversario, scalando a quattro in difesa. Abbiamo sbagliato all’inizio e poi è arrivato il gol con la poca reattività sulla respinta di Furlan. Quello ha complicato tutto. Era difficile ribaltarla, quindi voglio essere positivo. Capiremo i motivi del primo tempo e poi cercheremo di migliorare ancora di più. Il cambio di modulo è stato fatto per andare 2 contro 1 sugli esterni. Mazzarani con me quando entra dalla panchina fa sempre gol. Lodi e Mazzarani oggi non possiamo permetterceli contemporaneamente in mezzo al campo. Spero di poter ritormare a proporre contemporaneamente più giocatori offensivi contemporaneamente in campo, ma ci vorrà tempo". A riportarlo è catanista.eu.