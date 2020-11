Catania, mister Raffaele espulso nel finale. Per aver fermato un contropiede avversario

vedi letture

A leggere solo il tabellino non di troverebbe nulla di strano nell'espulsione, arrivata nei minuti di recupero, del tecnico del Catania Giuseppe Raffaele. Succede spesso del resto che un allenatore venga allontanato dal campo per intemperanze o qualche parola di troppo rivolta all'arbitro, ma non è questo il caso. Raffaele è stato infatti espulso per essere entrato in campo e aver fermato un'azione in contropiede della Vibonese che stava cercando il pareggio. La gara è poi terminata 2-1 per gli etnei.