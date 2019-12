Catania, Pulvirenti: "Follieri mostri le garanzie finanziarie. Poi tratteremo"

© foto di Federico Gaetano

Il patron del Catania Antonino Pulvirenti intervistato da La Sicilia ha parlato delle voci sempre più insistenti che vogliono Raffaello Follieri già in trattativa per l’acquisto del club: “Non lo conosco, i miei legali chiederanno ai suoi un’evidenza dei fondi emessa da una banca italiana. Mi sembra il minimo e credo che sia alla base di ogni contatto di una certa rilevanza. Successivamente apriremo la trattativa per la cessione del club. - continua Pulvirenti – 30 milioni? Bisogna sedersi a un tavolo dopo aver fornito tutte le garanzie, parlare di cifre è prematuro. Follieri ha avuto contatti con Pietro Lo Monaco. Il resto l'ho letto sui giornali o sentito in tv".