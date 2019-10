Catania, Pulvirenti: "Lucarelli una garanzia. Mercato? Non ci sottrarremo"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il pareggio con il Bari, dalle colonne de La Sicilia, è intervenuto il patron del Catania Antonino Pulvirenti, che si è detto ottimista del percorso dei suoi da quando alla guida della squadra è arrivato Cristiano Lucarelli: "Il tecnico offre le dovute garanzie. Il Catania visto contro il Bari mi è piaciuto e siamo stati solo sfortunati. La squadra ha risposto bene e meritava di vincere. Per me il campionato resta aperto più che mai e con il recupero di Di Molfetta e Sarno potremo esprimere un gioco ancora più brioso. Il modulo? Lucarelli saprà trovare quello giusto e se dovesse servire qualcosa nel mercato invernale, la società non si tirerà indietro".