Catanzaro, Bleve sogna in grande: “Voglio la Serie A con questa maglia”

Il portiere del Catanzaro Marco Bleve sogna in grande dopo i dieci punti in quattro partite e in conferenza stampa non lo nasconde: “La squadra ha fatto grandi numeri e le mie prestazioni sono state positive. Domenica abbiamo iniziato sotto tono poi ci siamo ripresi cercando la vittoria, non ci siamo riusciti ma siamo lì e dobbiamo riprenderci i punti persi. Ero in trattativa con un'altra squadra prima di venire qui però sono stato chiamato da mister e direttore che mi hanno subito convinto. Sono venuto qua perché voglio conquistare la Serie A con il Catanzaro. - conclude Bleve come riporta tuttoc.com -I tifosi e la società la aspettano da tanti anni. La Virtus Francavilla ha il suo punto di forza nel campo di casa, è un avversario fastidioso da affrontare".