Catanzaro, Cassia: "Abbiamo pagato gli errori a caro prezzo"

Loreno Cassia, vice allenatore del Catanzaro, intervenuto in sala stampa al termine del KO interno contro il Catania, ha dichiarato: "Abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Sia nel primo tempo quando a pochi minuti dalla fine abbiamo perso palla in uscita, subendo il pari. In quel momento serviva poco giocare palla al limite dell'area, sarebbe stato più logico giocarla alle spalle degli avversari. Sia nella ripresa, quando c'è stato un errore di piazzamento dei nostri difensori che ha permesso al Catania di andare a rete facilmente. Sono errori che abbiamo pagato e in genere non commettiamo. Mi dispiace perché perdere in casa davanti tanta gente e tanti tifosi non è il massimo. I ragazzi però la prestazione l'hanno fatta, hanno cercato di giocare e cercato di vincerla. Anche nel secondo tempo non hanno mollato di un centimetro. Peccato per questi due errori però che ci sono costati il risultato.

A me la squadra non è dispiaciuta oggi, anzi. Ripeto, la prestazione l'hanno fatta i ragazzi. Ci sono stati questi due errori, poi qualche altro commesso per foga. Non mi sembra il momento di aprire un processo, la squadra ha giocato bene. Dobbiamo sicuramente riprendere il ciclo normale degli allenamenti, ora che abbiamo recuperato tutti. Sono fiducioso. Fa male perdere in casa uno scontro diretto che non dovevamo perdere. Siamo uomini di calcio e faremo di tutto per rimediare.

Non ci sono stati tiri in porta nella ripresa? Ci sono state situazioni dubbie. Loro erano chiusi dietro ed era difficile trovare la conclusione. In alcune situazioni potevamo fare meglio, in un paio di occasioni potevamo fare male. Non penso che la squadra abbia accusato mentalmente il fatto di essere andati in svantaggio. Ha giocato, voleva riprendere la partita. Non ci siamo riusciti ma non significa nulla.

Casoli? E' un giocatore molto duttile, può giocare in attacco, a centrocampo, come terzino. Che poi il gol sia nato da un suo errore personale non credo sia rilevante. Il problema è che sulla seconda rete ci siamo stati fatti attirare fuori. Il Catanzaro non ha fatto una partita malvagia. Nel primo tempo avremmo però potuto raddoppiare e forse siamo stati poco attenti sulla posizione di Lodi, permettendogli di giocare tantissimi palloni. E' un giocatore di categoria superiore comunque, che sa trovarsi lo spazio.

Abbiamo perso la partita per i suddetti errori che hanno permesso al Catania di segnare. Non commettendoli non so se i rossoazzurri fossero riusciti a segnare. La sostituzione di Bianchimano? Ne abbiamo altri, è entrato un altro attaccante, non un difensore. Abbiamo puntato ad entrare in area palla al piede, essendoci vento e con spazi stretti, volevamo creare con triangolazioni veloci.

Il fallo su Maita in area? A me non piace giudicare, non voglio attaccarmi all'episodio. A me è sembrato che il fallo ci fosse, ma se l'arbitro ha deciso così non avrà giudcato ci fossero gli estremi per un rigore. Quella è stata una delle tante occasioni, siamo entrati tante volte in area per sfondare il loro muro, senza riuscirci. A volte sono stati bravi loro, a volte non siamo stati bravi noi. Ecco, forse avrei preferito più personalità da parte della terna. C'è stato quello scontro tra Signorini e Lodi, Signorini ha preso uno scappellotto ed è stato pure ammonito".