Catanzaro, Cassia: "Ragazzi motivati, servirà dare il massimo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Loreno Cassia, vice allenatore del Catanzaro, intervenuto in sala stampa al posto dello squalificato Gaetano Auteri, ha così presentato il match in programma domani al "Ceravolo" contro il Catania: "Bisceglie è stato un capitolo brutto, abbiamo perso una partita che forse è stata la peggior prestazione del torneo. Avremmo voluto arrivare a questo match con un risultato e una prestazione diverse. Ma i ragazzi in settimana hanno lavorato bene, sono motivati, sanno che affrontiamo una delle squadre più forti del campionato e sanno anche che per competere bisogna giocare al massimo".

"A Bisceglie siano stati penalizzati dal terreno di gioco, che non ci ha permesso di esprimerci come nostra consuetudine. Poi la partita si è incanalata su binari strani, non facendo neanche un tiro in porta e segnando con una grande conclusione. Se avessimo giocato su un campo diverso, anche senza fare una prestazione eccezionale, la gara si poteva vincere. Affrontavamo un avversario non irresistibile. Nel calcio però sono situazioni che capitano".

"Il Catania giocherà col 3-5-2? Noi la gara l'abbiamo preparata anche valutando questa possibilità. La cosa che però a noi interessa di più è innanzitutto non pensare alla vittoria dell'andata, ma dobbiamo imporci sul campo, altrimenti si rischia di fare una brutta figura. Serviranno voglia e determinazione. Credo che alla fine si assisterà un'ottima gara. E' sicuramente un appuntamento importante, ma non credo sia determinante né per noi né per loro. Certo, permetterà di affrontare il finale in maniera diversa. Giochiamocela, sapendo che dobbiamo fare la partita e che vincere uno scontro diretto è importante, visto che non ci siamo riusciti molte volte in questa stagione. In casa non vogliamo sbagliare".

"Fischnaller e Kanouté sono entrambi recuperati, probabilmente non hanno i novanta minuti nelle gambe, quindi sicuramente questo non ci facilita, ma averli disponibili è sicuramente un aspetto positivo, perché nelle ultime gare abbiamo avuto un po' gli uomini contati. Non so però se partiranno dall'inizio. Bianchimano ha lavorato poco sul piano atletico e tattico quando è arrivato, rispetto agli altri era un po' più brillante, ora sta un po' pagando il lavoro. Ultimamente ha avuto qualche problema fisico che ora sta superando".

"Giannone si è ripreso dal quell'episodio spiacevole, grazie anche ai tifosi che lo hanno applaudito quando è entrato. Potrà essere della partita come tanti altri. Speriamo di vincere con i cambi, ora che ne abbiamo a disposizione tanti".