Catanzaro, Celiento: "Playoff? Ho sensazione buone fin da quando ci siamo ritrovati"

vedi letture

Daniele Celiento, esterno difensivo del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne del portale CatanzaroInforma in vista dei playoff: "Dopo tre mesi finalmente si ricomincia a respirare calcio. Abbiamo avuto la fortuna di iniziare prima di altri e ora ci stiamo preparando bene per i playoff. E’ vero che non sarà semplice tornare ai ritmi consueti della stagione dopo il lungo stop. Ora l'aspetto fisico passa in secondo piano, è molto importante tornare a giocare per fare qualcosa di importante. Inizia un nuovo minitorneo, noi stiamo cercando di gestire proprio questa situazione. Veniamo da tre mesi in cui si è fatto poco. Iniziare dal primo turno ci potrà agevolare, aldilà della formula penso vada bene così. Abbiamo le potenzialità per toglierci qualche soddisfazione. Da parte nostra ci crediamo e stiamo lavorando sodo. C'è un’attitudine importante nel gruppo e ho delle buone sensazioni sin da quando ci siamo ritrovati in campo, dobbiamo continuare così".