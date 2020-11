Catanzaro, Corapi si scusa coi tifosi: "Amareggiati, delusi e frustrati per il 5-1 subito"

vedi letture

Dopo la pesante sconfitta contro la Ternana (5-1 per gli umbri il risultato finale) il capitano del Catanzaro Francesco Corapi ha parlato a Tuttoc.com scusandosi con la piazza calabrese: “Chiediamo scusa alla città, ora vogliamo metterci alle spalle questa figuraccia. È stata una sconfitta che non ci aspettavamo e che fa molto male. Una squadra come la nostra non può perdere in questo modo e non so spiegarmi come sia stato possibile. - continua Corapi – Per fortuna mercoledì abbiamo un’altra partita da cui poter ripartire immediatamente anche se affronteremo una squadra tosca come il Palermo. Ma dobbiamo metterci alle spalle questa figuraccia. Cosa dico ai tifosi? Siamo amareggiati, delusi e frustrati per la sconfitta. Ci prendiamo tutte le responsabilità, perché in campo ci andiamo noi. Chiediamo scusa alla città per quanto accaduto. E speriamo di non dare altri dolori ai nostri tifosi, ma di iniziare a dare qualche gioia. La Ternana è forte, ha giocatori di categoria superiore. Ma non si può fare una partita del genere, non ci sono quattro reti di differenza tra noi e loro”.