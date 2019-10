Catanzaro, Noto e la maglia del rivale Gallo: "Episodio da no comment"

© foto di Andrea Rosito

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, intervenuto a DB Radio ha parlato dopo la sconfitta contro la Reggina: “Sono tornato contento da Reggio Calabria, non per il risultato, ovviamente, ma per la prestazione di squadra. Molte volte in partite come queste è un episodio a decidere il risultato. Se solo fosse entrato, poco prima del goal di Corazza, il palo di Fischnaller, la storia della gara sarebbe stata diversa".

Sulla foto del presidente amaranto Gallo con una maglietta con su scritta una frase in dialetto.

“Non è da commentare un episodio simile. Il gruppo Noto è presente con le sue attivitò a Reggio e lì abbiamo molti amici che mi hanno contattato dissociandosi dalle azioni del presidente. Non mi va di parlarne perché non voglio dare importanza a queste cose. Ognuno gioisce come è nel suo stile".

E sul rinnovo di capitan Maita.

“Mattia è il nostro capitano. Appena sono arrivato in società il primo contratto biennale è stato fatto a lui. Crediamo molto nel nostro capitano e penso che a giorni si può chiudere. Non ci siamo incontrati perché volevamo lasciarlo tranquillo in vista del derby ma non ci saranno problemi di alcun tipo".