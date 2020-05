Catanzaro, Noto: "Non dobbiamo chiudere completamente le porte all'ipotesi playoff"

In collegamento con RaiSport il presidente del Catanzaro Floriano Noto ha parlato del momento della Lega Pro in attesa del pronunciamento del Consiglio Federale: "Noi in Consiglio abbiamo parlato perchè tutti i tipi di soluzioni portavano ad una coda di ricorsi. In Assemblea c'è stata questa votazione, è chiaro che la situazione del Coronavirus è molto mobile e risente dello stato dei fatti in cui si trova. E' chiaro che adesso la gente è più propensa a pensare in positivo specialmente in Calabria, le risposte sono influenzate dal contesto. L'Italia purtroppo si trova a macchia di leopardo, c'è da dire pure che dal punto di vista strutturale anche le squadre di Serie C sono a macchia di leopardo. Dal punto di vista economico non possiamo permetterci di avere tamponi privati, ben venga la sospensione. Sono stato uno dei quindici a votare per lasciare una finestra aperta per i playoff, non chiudiamo completamente le porte. Non stiamo dicendo giochiamo domani i playoff, ritroviamoci tra venti giorni e può darsi che la curva scende e si riesca a giocare a luglio. Non è nemmeno corretto promuovere le prime tre e basta, nel Girone B ci sono pochi punti dalla seconda. E' una situazione anomala".

Noto poi commenta la proposta di una riforma con la nascita di una Serie B a 40 squadre: “Forse è il momento di riformare i campionati, non ci sono i margini per sessanta squadre. B a 40? Una B nord-sud la vedo fattibile. Gravina ha carta bianca per riformare i campionati, perché non farlo ed è questo il momento giusto".