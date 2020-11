Catanzaro, squadra in ritiro punitivo. Foresti: "Da oggi è finito il tempo della bella vita”

Clima teso in casa Catanzaro dopo l’1-1 contro il Palermo nel match andato in scena ieri sera al Ceravolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione dedicata a Sicilia e Calabria i giallorossi sono ufficialmente in ritiro punitivo dopo la prestazione offerta contro i rosanero. “E’ inutile che venga Calabro a chiedere scusa - è stato il commento a caldo del dg Diego Foresti - è giusto che lo faccia la società. Dopo la vergognosa prestazione di Terni siamo incappati in un’altra partita brutale. Non esiste che con due uomini in più, in vantaggio di una rete per un rigore che forse non ci spettava, si facciano pareggiare gli avversari. La squadra va in ritiro da subito, da oggi è finito il tempo della bella vita”