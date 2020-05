Caturano: "Temo sia finito il torneo. Futuro? Il Cesena ne dovrà parlare con l'Entella"

Dalle colonne del Corriere dello Sport è intervenuto l'attaccante del Cesena Salvatore Caturano. Che ha parlato chiaramente del momento particolare del calcio italiano: "In questi mesi di stop ci siamo comunque allenati e stiamo continuando a farlo. Chiaramente è un modo diverso di allenarsi nel seguire il programma che ci manda il preparatore atletico, non è come sul campo ma più difficile. Aspettiamo le decisioni del Consiglio Federale, ci stiamo preparando a ogni eventualità. Credo che il campionato sia finito, semmai c'è uno spiraglio per i playoff".

Si parla poi del futuro: "Cesena? Ho un altro anno di contratto con l'Entella, quindi se ne deve parlare a tre. Scegliendo il Cesena ho avuto l'impressione che potevo raggiungere l'obiettivo con una squadra diversa. Non mi sono posto il problema della categoria, la C è una realtà importante con piazze come questa".