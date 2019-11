© foto di Andrea Losapio

Ancora razzismo. Ancora di questo si deve parlare nelle domeniche di calcio.

Stavolta in Serie C, al termine di Cavese-Catanzaro, match terminato 2-2. Con il risultato che però non è ciò che conta. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, a margine del confronto l’attaccante campano Massimo Goh, classe ‘99 con doppio passaporto (italiano e ivoriano), ha lamentato di aver ricevuto insulti per il colore della sua pelle: “Seconda domenica di fila che vengo insultato per il colore della mia pelle, la prima volta non ho detto niente, e ho sbagliato, ma ora ne ho abbastanza di questo schifo. Non mi interessa se era uno o dieci o cinquanta, in tanti mi hanno detto di “lasciare stare” ma io non lascio stare: per me chi sbaglia paga, queste persone non devono entrare negli stadi”.