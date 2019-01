Virtus Verona, dalla Juventus torna l'attaccante N'Cede Goh

© foto di Flavio Mazzoleni

La notizia era nell'aria da giorni. Adesso le parti in causa sono vicinissime all'accordo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la Virtus Verona sta per tesserare Massimo N'Cede Goh, attaccante classe '99 di proprietà della Juventus e nella prima parte di stagione all'Arsenal Kiev II. Per l'italo-ivoriano sarà un ritorno al club veneto, avendo vestito la maglia rossoblu nella passata stagione. Attesa l'ufficialità nelle prossime ore.