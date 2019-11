© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Una Cavese alle prese con una situazione più ostica del previsto, che ha portato a diversi cambiamenti anche a livello di organico societario. Il nuovo Dg Giuseppe Pavone, da poco entrato in carica, ha però le idee ben chiare e, al quotidiano La Città, ha fatto il punto della situazione in vista del mercato di gennaio: "Si compra se si vende qualcuno. Il gruppo attuale va sostenuto, senza polemiche. Poi, a fine anno, chi vorrà potrà aprire i processi. Non adesso che c’è da lottare. Anche perché, domenica scorsa ad esempio, la Cavese di Campilongo ha dimostrato di non esser inferiore al Catanzaro. È un campionato difficile, equilibrato. Ovviamente chi spende di più è maggiormente attrezzato. Però i soldi non sono tutto nel calcio".