Cavese, potrebbe esserci il ritorno in panchina di Modica: offerto un biennale

vedi letture

Importanti novità per quanto riguarda il futuro della Cavese. Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoC, infatti, il direttore sportivo Giuseppe Pavone starebbe pensando al ritorno dell'allenatore Giacomo Modica (sotto contratto con la Vibonese fino al 30 giugno). A lui potrebbe essere affidata la panchina biancoblu per la stagione 2020-21. Per battere la concorrenza di altri club molto accreditati (si parla del Pescara in serie B) potrebbe essere proposto un contratto biennale.