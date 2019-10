Cesarini, boom a Siena: "La Robur ha rifiutato tante offerte per tenermi"

Inizio di stagione con il botto per Alessandro Cesarini, attaccante della Robur Siena. Quattro reti in sette giornate, e la voglia di dare ancora tanto per la maglia bianconera, come ha confermato proprio il classe '89 ai microfoni di tuttoc.com: "Sono contento di come ho iniziato la stagione, provengo dalla fase più difficile della mia carriera: non è facile stare fermi per 8 mesi. Questi gol mi hanno permesso di tornare ad avere fiducia e autostima. Adesso l'obiettivo è di continuare su questi livelli dando il mio apporto alla squadra. Nella prima parte del calciomercato sono arrivate manifestazioni di interesse da altri club, però la Robur Siena le ha rimandate tutte al mittente credendo in me, anche questo aspetto per me è stata una grande spinta psicologica”.