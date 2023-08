ufficiale Livorno sogna il salto. E si assicura attaccanti di lusso per la D: Giordani e Cesarini

vedi letture

Nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie D il Livorno, che negli ultimi giorni ha messo a segno colpi di indubbio spessore per la categoria, andando a rinforzare il reparto avanzato: vestiranno infatti la maglia amaranto l'attaccante classe 1994 Giulio Giordani (reduce dall'esperienza in Serie C con il Montervarchi, dove è rimasto nell'ultimo anno e mezzo) e l'esperto classe 1989 Alessandro Cesarini, 9 gol in 32 presenze nello scorso campionato di Serie C con il Piacenza.

Se Giordani ha già raggiunto il gruppo nel ritiro di Pievepelago, come fa sapere la società Cesarini raggiungerà i compagni nella giornata di lunedì 7 agosto.