Cesena, Caturano: "Mi voleva il Chelsea, ma mio padre non mi mandò: un rimpianto"

vedi letture

Dall'Entella al Cesena, questo il gennaio di Salvatore Caturano. Proprio l'attaccante, come riferisce il sito ufficiale del club romagnolo, è intervenuto alla trasmissione Pianeta Bianconero, parlando del suo arrivo in Romagna: “Sono venuto con grande entusiasmo, tanta era la voglia di giocare in questa piazza. Dopo l’esperienza nell’Entella avevo bisogno di nuovi stimoli e il massimo era venire a Cesena. Oggi non posso ancora ritenermi pienamente soddisfatto, a fine aprile potrò fare un bilancio. Fino ad allora voglio dare tutto per questa maglia e conquistare qualcosa d’importante. Cosa? Per scaramanzia non lo dico”.

C'è però un retroscena di mercato, che risale a poco dopo il compimento dei suoi 16 anni, che lo videro all'esordio in Serie A: "Poco dopo mi cercò il Chelsea ma io ero troppo piccolo per decidere. Al mio posto lo fecero mio padre e il mio ex procuratore, e non se ne fece nulla: a distanza di anni resta il rimpianto più grande della mia carriera”.