© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cesena è alla caccia di un rinforzo per il reparto offensivo e guarda in casa Padova dove potrebbe essere in uscita il centravanti Edoardo Soleri, classe '97. Il giocatore, che piace anche all'Imolese, vorrebbe restare in biancoscudato anche se la società starebbe pensando a un prestito per valorizzarlo e fargli trovare maggiore minutaggio. L'alternativa per il club romagnolo sarebbe Nicola Rauti, classe 2000, del Torino come riferisce il Corriere dello Sport.