Cesena, Lo Faso: "Tornare a Palermo? Certo che mi piacerebbe, è la mia terra"

Simone Lo Faso, ex fantasista del Palermo adesso al Cesena, lancia un messaggio d'affetto alla sua ex squadra aprendo a un eventuale ritorno in Sicilia: “Non nascondo che mi piacerebbe. La mia terra è la più bella, la prima volta che indossai la maglia rosanero avevo 9 anni. Dopo le finali con la primavera avevo 18 anni, all’epoca ho ricevuto molte richieste, ma decisi di fare una scelta di testa e cuore restando a Palermo - racconta a tifosipalermo.it il classe '98 -. Poi sappiamo tutti che la vecchia società era mal gestita… Sento di aver fatto vedere qualcosa di buono perché ancora oggi i tifosi mi ricordano con affetto, e non mi dispiacerebbe tornare per fare qualcosa di importante per la mia terra. Vedremo…”.