Fonte: tuttoc.com

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Cesena Francesco Modesto ha parlato a RaiSport dopo il ko contro il Vicenza: "La partita è stata giocata bene, non era facile qui, devo fare i complimenti ai miei. Purtroppo nella ripresa abbiamo subito gol su rigore, ma il match è stato interpretato bene per agguantare il pari, non ci siamo riusciti però. Abbiamo avuto occasioni, ma non siamo stati concreti, sbagliando anche l’ultimo passaggio. Stiamo crescendo, abbiamo tanti giovani, lavoriamo bene. C’è rammarico di andare via con zero punti da qui, il calendario è relativo perché, alla fine, si gioca con tutti. Stasera era un banco di prova importante per capire a che punto siamo".