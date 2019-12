© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Attraverso una nota pubblicata su TuttoC.com il Cesena ha voluto smentire le voci di un possibile esonero del tecnico Francesco Modesto: "Non corrisponde pertanto al vero il passaggio in cui - si legge - “la panchina di Francesco Modesto appare tutt’altro che stabile” ancora di più in un momento in cui la nostra squadra è in un crescendo di prestazioni e risultati (serie positiva di otto gare tra cui due di Coppa Italia).

Non è il caso invece di smentire questo o quell’altro tra i nomi più o meno suggestivi di allenatori e dirigenti che vengono fatti per il semplice motivo che il nostro tecnico e, di conseguenza, il direttore sportivo Alfio Pelliccioni che lo ha scelto, non sono assolutamente in discussione. Riteniamo che tanto fosse dovuto per il ripristino della realtà dei fatti e della loro corretta analisi".