Cesena, Patrignani: "Se si presentasse il partner giusto, potrei cedere il club"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Ds Moreno Zebi, il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha fatto anche chiarezza sulle manifestazioni d’interesse all’acquisto di quote del club pervenute nelle ultime settimane. Queste le sue parole, riprese dal sito ufficiale del club: “La piazza di Cesena ha grande appeal in tutto il mondo calcistico italiano e continuamente riceviamo manifestazioni di interesse, ma un’altra cosa è capire bene quali progetti sulla società ci siano dietro quegli approcci. Per portare avanti una trattativa devono esserci determinate condizioni e fin qui non le abbiamo trovate ma non è detto che prima o poi si manifesti il partner giusto in grado di portare nuova linfa: in quel caso troverebbe aperto un portone, non una porta. In alcuni casi ci sono stati degli incontri, in altri aspettiamo di conoscere nomi e cognomi dietro le manifestazioni d’interesse: se non si palesano nella maniera corretta, a quel punto decade subito tutto. Ripeto sempre che non vogliamo essere rimproverati dai nostri tifosi di aver dato il Cesena a chi non era giusto darlo: piuttosto non abbiamo problemi a restare noi alla guida del club”.