Cesena, scelta fatta per il portiere: ad un passo l'accordo con Marson

Si avvicina a grandi passi la scelta del nuovo portiere del Cesena. Sarà Leonardo Marson, estremo difensore classe 1998, ex Primavera del Palermo. Per ViaEmiliaNews.com siamo molto vicini alla fumata bianca e alla definitiva chiusura dell'operazione. Rinforzo di spessore e prospettiva in arrivo per mister Francesco Modesto, dunque.