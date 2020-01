Fonte: tuttoc.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà Roberto Cevoli bensì William Viali il nuovo allenatore del Cesena. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in questi minuti il club bianconero e l'ex tecnico del Novara stanno definendo l'accordo. Salvo sorprese sarà quindi Viali a sostituire l'esonerato Francesco Modesto. Per l'allenatore contratto fino a giugno.