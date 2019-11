© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 10 anni di Serie B, per l'attaccante Andrea Cocco è il momento di tornare in C. Ma non in una piazza qualunque, ma nella sua Sardegna, con l'Olbia che gli ha aperto le porte. "Ho avuto tante richieste in questi mesi, ma solo l'idea di potere venire all'Olbia ha fatto scoccare la scintilla che cercavo", ha detto il calciatore ai canali ufficiali del club, "Sono felice di questa opportunità e grato alla società per avermela concessa. Non vedo l'ora di poter scendere in campo e dare una mano alla squadra per iniziare la risalita in classifica. Dopo tanti anni, quasi dieci, torno in Sardegna da giocatore e questo mi rende doppiamente contento. Pisano mi ha sempre parlato benissimo di questa realtà e di questa società, organizzata e seria come poche in Serie C".