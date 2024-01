Ufficiale Colpo in mezzo al campo per il Padova: ha firmato il regista Crisetig

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con il centrocampista classe 1993 Lorenzo Crisetig. Crisetig ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026.

Lorenzo Crisetig nasce a Cividale del Friuli (Udine) il 20 gennaio 1993 ed è un centrocampista di 183 cm per 80 kg.

Dopo aver cominciato a giocare a calcio nelle giovanili del G.S Chiavris e dopo aver fatto successivamente tutta la trafila nel settore giovanile del Donatello Calcio (Udine), viene notato dall’Inter, dove l’allora allenatore Nunzio Zavettieri gli trova collocazione come interno sinistro. Nel 2010, con José Mourinho, arrivano le prime convocazioni in prima squadra; viene inoltre inserito nelle lista “B” giovanili per le competizioni europee dei nerazzurri. Nella stagione 2011-2012 viene inserito in prima squadra e debutta con la maglia nerazzurra il 27 settembre 2011, a 18 anni, in occasione della gara di UEFA Champions League contro il CSKA Mosca, subentrando a Cristian Chivu, gara vinta dai nerazzurri 2-3. Nel gennaio 2012 passa in compartecipazione al Parma, restando all’Inter in prestito sino a fine stagione. Il 25 marzo 2012 si laurea campione d’Europa under-19 con la Primavera dell’Inter, conquistando la prima edizione della NextGen Series, vincendo ai rigori la finale giocata al Brisbane Road di Londra contro l’Ajax: suo il calcio di rigore decisivo. Nel luglio 2012 si trasferisce allo Spezia in prestito secco, chiudendo la stagione con 10 presenze in Serie B. Nel mercato di gennaio viene ceduto in prestito al Crotone, sempre in Serie B: segna un gol al debutto contro il Cittadella; rinnova il prestito anche nella stagione 2013/2014, collezionando in totale 55 presenze e 2 gol. Nel giugno 2014 viene risolta la comproprietà con il Parma a favore dell’Inter, nell’ambito dell’affare Ishak Belfodil. A luglio passa in prestito con diritto di riscatto al Cagliari in Serie A, esordendo a 21 anni in Sassuolo-Cagliari (1-1), chiudendo il campionato con 28 presenze. Nel luglio 2015 viene ceduto in prestito biennale con obbligo di riscatto al Bologna, neopromosso in Serie A. Riscattato a fine stagione, passa in prestito al Crotone nell’estate 2016, collezionando 32 presenze e ottenendo una storica salvezza in serie A con i pitagorici. Nel 2017/2018 torna al Bologna, ma non trova molto spazio con mister Donadoni, passa così nella stagione 2018/2019 al Frosinone, sempre in Serie A, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Colleziona 8 presenze in massima serie, concludendo la stagione con il Benevento in Serie cadetta, giallorossi fermati nelle semifinali dei play-off per la Serie A. Nel febbraio 2020 firma con gli spagnoli del Mirandés, club militante in Segunda División. Al termine della stagione viene ingaggiato dalla Reggina, neopromossa in Serie B: rimane in amaranto per tre stagioni, collezionando 104 presenze e tre reti, prima della non iscrizione dei calabresi nell’estate 2023 e rimanendo svincolato.

Nazionale

Crisetig ha indossato tutte le maglie della Nazionale dall’Under 16 all’Under 21, con la quale ha esordito con il ct Pierluigi Casiraghi a 16 anni nell’agosto 2009. La prima presenza è datata però agosto 2010 in Italia-Danimarca 2-2, divenendo a 17 anni e 7 mesi il più giovane giocatore a debuttare in Under 21, primato poi battuto da Federico Bonazzoli e Gianluigi Donnarumma. Il 14 agosto 2013 realizza una doppietta su rigore in amichevole contro la Slovacchia (4-1) con il ct Luigi Di Biagio. Prende parte all’Europeo Under 21 2015 in Repubblica Ceca.